Moody's ожидает рост банковского кредитования в Азербайджане

8 августа 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель банков Азербайджана в 2018 году вырастет на пять-десять процентов, ожидает международное рейтинговое агентство Moody’s.

В своем новом отчете агентство сменило прогноз по банковской системе Азербайджана с негативного на стабильный.

По мнению агентства, возобновление роста экономики, вероятно, вызовет постепенное повышение спроса на кредиты, в основном за счет роста кредитов населению. Тем не менее, динамика корпоративного кредитования в 2018 году останется слабой, считает Moody’s.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 10:50
"Укртранснафта" реализовала еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 10:38
Таджикистан предложит Азербайджану увеличить транзит алюминия
Бизнес 10:26
ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:40
Обнародованы детали соглашения о сотрудничестве между IGB и TAP (Эксклюзив)
Энергетика 07:47
ГТК: Новые тарифы на таможенное оформление товаров распространяются на деятельность бизнеса в Азербайджане
Бизнес 7 августа 21:23
Лента новостей
Объем международных резервов Казахстана уменьшился
Бизнес 11:27
В Баку начнутся рейды в связи с объектами общепита и домами торжеств
Общество 11:22
Moody's ожидает дальнейшего усиления экономики Азербайджана в 2019 году
Бизнес 11:06
Минэкологии продолжает бороться с незаконной вырубкой деревьев в Баку
Общество 10:58
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 10:50
В Узбекистане запустили услугу перевода денег с карты на карту для всех банков страны
Бизнес 10:44
"Укртранснафта" реализовала еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 10:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 августа
Бизнес 10:30
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Бизнес 10:29