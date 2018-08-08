Moody's ожидает рост банковского кредитования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель банков Азербайджана в 2018 году вырастет на пять-десять процентов, ожидает международное рейтинговое агентство Moody’s.

В своем новом отчете агентство сменило прогноз по банковской системе Азербайджана с негативного на стабильный.

По мнению агентства, возобновление роста экономики, вероятно, вызовет постепенное повышение спроса на кредиты, в основном за счет роста кредитов населению. Тем не менее, динамика корпоративного кредитования в 2018 году останется слабой, считает Moody’s.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.