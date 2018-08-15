Азербайджан откроет еще пять торговых домов за рубежом (ФОТО)

15 августа 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен значительно расширить число своих торговых домов за рубежом.

Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана.

По словам замминистра, в ближайшее время Азербайджан планирует открыть торговые дома еще в пяти странах.

"До конца 2018 года планируется открыть торговые дома в ОАЭ, России, Китае, Польше и Казахстане", - отметил Мамедов.

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