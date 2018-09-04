Азербайджан может начать экспорт змеиного яда

БАКУ /Trend/ - Впервые в постсоветский период в Азербайджане начались переговоры по экспорту яда гюрзы.

Об этом сказал Trend во вторник директор Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Эльман Юсифов.

По словам директора Института, в настоящий момент переговоры по экспорту змеиного яда ведутся с турецкой компанией Marmara Trade.

«Они обратились для приобретения части яда, оставшегося с советского периода. В международной лаборатории они проведут анализ части этого яда. После получения точных сведений о степени пригодности этого яда начнется второй этап переговоров», - сказал Юсифов.

Юсифов отметил, что в наследство Азербайджану осталось примерно 20 килограммов змеиного яда.

По его словам, компания Marmara Trade намерена приобрести 8-10 килограммов этого яда.

Юсифов сказал, что цена одного грамма змеиного яда на мировом рынке поднялась от 100 до 500 долларов США.

Директор Института добавил, что если по итогам переговоров будет обеспечен экспорт змеиного яда, перед отделом биологии и медицинских наук Института зоологии НАНА и Президиумом Академии наук будет поднят вопрос по восстановлению производства данной продукции в Азербайджане.

По словам директора Института, самый обширный ареал распространения гюрзы на Южном Кавказе приходится на Азербайджан, и весьма малая часть - на Армению и Грузию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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