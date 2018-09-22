Сингапурская компания запустит собственное фармацевтическое производство в Узбекистане

22 сентября 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сингапурская медицинская компания RV Healthcare PTE LTD намерена локализовать в Хорезмской области Узбекистана фармацевтические производственные мощности.

Об этом, как сообщили в Государственном комитете Узбекистана по инвестициям, стало известно по итогам переговоров первого заместителя председателя комитета Сунатуллы Бекенова с представителями сингапурской компании.

«В ходе первого этапа проекта в 2018 году планируется открытие дистрибьюторского центра с созданием торгового предприятия с иностранными инвестициями и ассортиментом в более чем 40 видов лекарственных средств, включая вспомогательные вещества», – отметили в пресс-службе комитета.

На втором этапе, в 2019-2020 годах, компания намерена произвести трансфер технологий по производству и упаковке высокотехнологичных антивирусных препаратов (гепатит B, С и антиретровирусные препараты), пероральных средств против рака, инъекций и биостимуляторов.

На третьем этапе, в 2021-2022 годах, планируется запустить производство фармацевтических препаратов полного цикла.

Компания RV Healthcare PTE LTD, расположенная в Сингапуре, является одним из крупнейших фармацевтических производителей в Азии. У компании имеется три завода в Индии, два – во Вьетнаме и Мьянме, и по одному предприятию в Китае, Камбодже, Гонконге, Великобритании, Таиланде, Казахстане и Филиппинах.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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