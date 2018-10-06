БАКУ /Trend/ - «Узбекнефтегаз» распродаёт 156 непрофильных объектов, расположенных в разных регионах Узбекистана, говорится в сообщении узбекской нефтегазовой компании.

В числе объектов, выставленных на продажу, – автозаправочные станции, сервисные центры по освидетельствованию и установке газобаллонного оборудования, здания цехов по ремонту электрооборудования, швейные цеха, зоны и дома отдыха, профилактории, жилые дома (незавершенное строительство), магазины и торговые ряды, а также ряд предприятий, в том числе текстильных.

На торги также выставлены административные здания, спорткомплексы, гостиницы и общежития, поликлиники, здания молодёжного центра, магазинов, складов, комплекс по разведению и подготовке племенных лошадей.

Фермеров могут заинтересовать интенсивные сады, садоводческие хозяйства, цеха по переработке молочной продукции, животноводческие комплексы, цеха по переработке мяса и производству колбасных изделий, рыбные хозяйства, теплицы, птицефабрики, подсобные хозяйства, пчеловодческие хозяйства, цеха по производству кондитерских изделий и холодильное оборудование.

В сообщении также отмечается, что большинство выставленных на продажу активов являются готовыми для бизнеса и не требуют дополнительного вложения средств, чем они особо ценны для региональных предпринимателей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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