Международная платежная система наградила Xalq Bank

16 октября 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank признан одним из трех банков, выпустивших наибольшее количество пластиковых карт премиум сегмента международной платежной системы MasterCard. В связи с этим банк был отмечен сертификатом, сообщает банк во вторник.

Напомним, что в марте 2017 года Xalq Bank и международная платежная система MasterСard впервые в Азербайджане представили премиальную карту World MasterСard Black Edition.

Xalq Bank является принципиальным членом платежной системы МasterCard с 2011 года. Пластиковые карты MC Debit, MC Standard, MC Gold и MC Business можно получить в любом из филиалов Xalq Bank бесплатно.

Подробнее о картах Xalq Bank можно узнать на сайте www.xalqbank.az или в Информационном центр банка по номеру 138.

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