В парламенте Ирана обсудят вопрос привлечения кредита на $5 млрд долларов у России

15 января 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана обсудит вопрос привлечения кредита на пять миллардов долларов у России. Вынесение на повестку парламента этого вопроса одобрили члены бюджетного комитета.

Об этом, как сообщает агентство IRNA, сообщил журналистам спикер бюджетного комитета парламента Ирана Мухаммед Мехти Муфаттих, сообщает во вторник Trend.

Напомним, что планы по предоставлению Россией кредита Ирану в размере пяти миллиардов долларов впервые были озвучены в 2015 году во время визита российского министра энергетики Александра Новака в Тегеран.

По словам Муфаттиха, эти средства, если кредит будет утвержден, планируется направить на инфраструктурные проекты.

Муфаттих отметил, что в рамках обсуждения бюджета на следующий год [иранский новый год начинается с 21 марта] также был поднят вопрос о направлении на экспорт 20 процентов производимой на атомной электростанции “Бушер” энергии за рубеж. С этой целью могут быть выделены 12 триллионов риалов (около 285 миллионов долларов), добавил он.

(Автор: Эльнур Багышов)

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