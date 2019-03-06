В Азербайджане появится новый аэропорт

БАКУ /Trend/ - В 2022-2023 годах в Шеки планируется построить новый аэропорт. Об этом, как сообщает Trend, говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана о деятельности за 2018 год.

Отмечается, что это отражено в стратегическом плане ЗАО «Азербайджанские авиалинии» на 2018-2025 годы.

В отчете указано, что за минувший период был построен новый аэропорт в Габалинском районе и реконструирован аэропорт в Загатальском районе Азербайджана.

Крупнейшим аэропортом Азербайджана является Международный аэропорт Гейдар Алиев. Всего в стране действуют шесть пассажирских аэропортов – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Габале, Загатале. Все они имеют статус международных аэропортов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Талех Агавердиев)

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