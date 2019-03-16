В Газахском районе Азербайджана открылось предприятие по переработке кормов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта, совместно реализуемого правительством Азербайджана и Агентством США по международному развитию, приступило к работе предприятие по переработке кормов, сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

В целом до сих пор в рамках совместно реализуемого проекта SEDA были введены в эксплуатацию 20 предприятий по переработке кормов, в том числе в Газахском районе.

Выступивший в связи с этим на мероприятии, проведенном при организационной поддержке Агентства по развитию МСБ, заместитель председателя правления Агентства Эльчин Ибрагимов рассказал о диверсификации экономики страны под руководством Президента Азербайджана, мероприятиях в области развития ненефтяного сектора и регионов, достигнутых результатах. Было отмечено, что реализация в регионах бизнес-проектов, а также сдача в эксплуатацию нового предприятия по переработке кормов в Газахском районе имеют важное значение в развитии аграрного сектора и повышении занятости.

Глава исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашев в своем выступлении на мероприятии сказал, что сдача в эксплуатацию нового предприятия по переработке кормов позволит расширить деятельность жителей района в сферах животноводства и растениеводства, удовлетворив потребность в кормах.

Менеджер проекта Агентства США по международному развитию Парвиз Мусаев рассказал о важности такого рода совместных проектов и отметил, что они внесут вклад в развитие регионов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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