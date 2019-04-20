В Азербайджане повышают занятость в агросекторе

20 апреля 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйство приступило к реализации второго этапа проекта "AMAL", нацеленного на повышение аграрной занятости в Азербайджане, в частности в регионах, сообщили Trend в министерстве.

По информации источника, проект предназначен для молодых фермеров и предполагает улучшение аграрной занятости и создание новых рабочих мест.

"Реализация проекта осуществляется минсельхозом совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). На сегодняшний день свыше одной тысячи молодых людей обратились для подключения к проекту, и сегодня всё еще продолжают поступать предложения для участия в проекте. Лица, успешно прошедшие первый этап отбора, получили возможность участвовать в тренингах. В рамках проекта, фермерам, чьи бизнес-планы окажутся наиболее привлекательными, будет предоставлена материальная поддержка", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что проект пропагандирует продвижение и развитие "зеленых технологий", формирование профессионального образования в аграрной сфере и развитие бизнес-среды преимущественно в регионах Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупный производитель промышленных товаров в Азербайджане выйдет на рынок с новым продуктом
Бизнес 16:58
Минтруда Азербайджана просветило работодателей регионов о негативных последствиях неформальной занятости
Бизнес 15:56
Азербайджан незначительно сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 15:50
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов
Энергетика 15:44
Азербайджан и Россия готовят проект соглашения в сфере пенсионного обеспечения
Бизнес 14:03
В Оше состоялся диалог представителей Тюркоязычных стран
Центральная Азия 13:52
Лента новостей
Нармина Самедова вышла в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 19:22
В Бакинском филиале Сеченовского университета состоялся «День открытых дверей» (ФОТО)
Общество 19:16
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 19:06
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом
Общество 18:59
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой
Общество 18:56
В Азербайджане ожидаются дожди и снег
Общество 18:29
Лучшие моменты Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Общество 18:16
Число задержанных в Париже "желтых жилетов" возросло до 137
Европа 18:09
В Национальной арене гимнастики в Баку очень уютная атмосфера – российская гимнастка
Общество 17:53