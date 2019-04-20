В Азербайджане повышают занятость в агросекторе

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйство приступило к реализации второго этапа проекта "AMAL", нацеленного на повышение аграрной занятости в Азербайджане, в частности в регионах, сообщили Trend в министерстве.

По информации источника, проект предназначен для молодых фермеров и предполагает улучшение аграрной занятости и создание новых рабочих мест.

"Реализация проекта осуществляется минсельхозом совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). На сегодняшний день свыше одной тысячи молодых людей обратились для подключения к проекту, и сегодня всё еще продолжают поступать предложения для участия в проекте. Лица, успешно прошедшие первый этап отбора, получили возможность участвовать в тренингах. В рамках проекта, фермерам, чьи бизнес-планы окажутся наиболее привлекательными, будет предоставлена материальная поддержка", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что проект пропагандирует продвижение и развитие "зеленых технологий", формирование профессионального образования в аграрной сфере и развитие бизнес-среды преимущественно в регионах Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.