Азербайджан значительно увеличил импорт автомобилей

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2019 года в Азербайджан были импортированы 15 585 автомобилей, что более чем в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Государственного таможенного комитета (ГТК), сообщает Trend.

Согласно отчету, число легковых автомобилей, которые составили основную часть импорта, за отчетный период достигло 14 170 единиц, что в 2,2 раза больше прошлогоднего показателя. Транспортных средств вместимостью 10 человек и больше ввезено 70 единиц. Также значительно выросло число импортированных грузовых автомобилей - 1274 единицы, рост на 71,5 процента. Кроме того, число ввозимых транспортных средств специального назначения выросло на 21 единицу, составив 71.

Что касается объема импорта в денежном выражении, то за отчетный период стоимость транспортных средств и запчастей к ним в суммарном выражении составила 451,97 миллиона долларов, что почти на 51 процент больше, чем за пять месяцев прошлого года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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