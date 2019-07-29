В Турции откроется новый морской порт

29 июля 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Корфез, турецкой провинции Коджаэли откроется новый морской порт Yarımca. Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, порт был построен при поддержке компании DP World, которая является одним из крупнейших в мире портовых операторов.

В открытии порта примет участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахид Турхан и другие официальные лица.

Общая стоимость порта Yarımca 550 миллионов долларов. Порт имеет 58 терминалов и может принимать 90 судов в час.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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