АБР может выделить Азербайджану $295 млн

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделит Азербайджану кредиты на сумму 295 миллионов долларов в 2020-2022 годах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на трехлетний бизнес-план по Азербайджану.
Согласно плану, АБР будет кредитовать, в основном, проекты обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности государственного управления, улучшения инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), развитие небанковских кредитных институтов.
В отчетный период АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму 5,8 миллиона долларов.
Кроме этого, банк может в 2022 году предоставить Азербайджану кредитные ресурсы еще на 450 миллиона долларов на четыре проекта в сферах энергетики, образования, улучшения инфраструктуры и повышения эффективности государственного управления.
Отметим, что Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.
Членами, учрежденного в 1966 году АБР, являются 67 стран, включая 48 региональных и 19 нерегиональных стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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