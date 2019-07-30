АБР может выделить Азербайджану $295 млн

30 июля 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделит Азербайджану кредиты на сумму 295 миллионов долларов в 2020-2022 годах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на трехлетний бизнес-план по Азербайджану.

Согласно плану, АБР будет кредитовать, в основном, проекты обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности государственного управления, улучшения инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), развитие небанковских кредитных институтов.

В отчетный период АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму 5,8 миллиона долларов.

Кроме этого, банк может в 2022 году предоставить Азербайджану кредитные ресурсы еще на 450 миллиона долларов на четыре проекта в сферах энергетики, образования, улучшения инфраструктуры и повышения эффективности государственного управления.

Отметим, что Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

Членами, учрежденного в 1966 году АБР, являются 67 стран, включая 48 региональных и 19 нерегиональных стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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