В Баку увеличилось производство продуктов питания

3 августа 2019 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в первом полугодии произведено напитков и табачных изделий на сумму 624,5 миллиона манатов, сообщает Trend.

По сравнению с январем-июнем прошлого года производство табачных изделий выросло на 89,2 процента, производство напитков также увеличилось и составило 52,5 процента. Производство продуктов питания выросло на 20,4 процента.

Динамика роста также наблюдалась и в производстве других продуктов питания. Так, по сравнению с январем-июнем прошлого года производство сыра и творожных изделий выросло в 2,4 раза.

Кроме этого, производство сладкого печенья выросло в 2,5 раза, колбасных изделий - в 35,3 раза, соли - в 18,7 раза.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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