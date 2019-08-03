В Баку увеличилось производство продуктов питания

БАКУ /Trend/ - В Баку в первом полугодии произведено напитков и табачных изделий на сумму 624,5 миллиона манатов, сообщает Trend.

По сравнению с январем-июнем прошлого года производство табачных изделий выросло на 89,2 процента, производство напитков также увеличилось и составило 52,5 процента. Производство продуктов питания выросло на 20,4 процента.

Динамика роста также наблюдалась и в производстве других продуктов питания. Так, по сравнению с январем-июнем прошлого года производство сыра и творожных изделий выросло в 2,4 раза.

Кроме этого, производство сладкого печенья выросло в 2,5 раза, колбасных изделий - в 35,3 раза, соли - в 18,7 раза.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.