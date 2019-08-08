Казахстанские предприниматели будут перенимать опыт израильских коллег

8 августа 2019 15:36 (UTC+04:00)

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