Компании Брянской области ищут деловых партнеров в Азербайджане

29 августа 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Четыре компании из Брянской области России продемонстрировали свой потенциал в Баку, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В рамках бизнес миссии российских предпринимателей в Азербайджан прибыли представили компаний «Брянский Гурман-завод», «Русская Броня», рекламного агентства «Эпатаж» и компании «Лессорб».

"Русская броня" предлагает широкий спектр оборудования для предприятий пищевой промышленности, в основном из нержавеющей стали, сообщили представители компании.

«Брянский Гурман-завод» занят изготовлением детского питания и заинтересован в поставках своей продукции на азербайджанский рынок. В свою очередь, компания «Лессорб» нацелена на сотрудничество с нефтегазовым сектором Азербайджана. Компания производит оборудование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая вспомогательные (плавсредства, оборудование для установки бонов, информационно-технологические средства при разливах нефти и т.д.).

Как отметил представитель брянской делегации, это компании-первопроходцы, которые пытаются наладить деловые связи в Азербайджане впервые.

Как уже сообщал Trend, в столицу Азербайджана прибыла миссия в составе более чем 30 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики. В рамках визита свой потенциал представляют компании из семи регионов России: Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской и Брянской области.

Миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров России и Российским экспортным центром.

Бизнес-миссия в Азербайджан является пилотным проектом. Ее основная задача - совместить практический потенциал регионов с возможностями российского экспортного центра.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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