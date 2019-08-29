Азербайджан и Австралия намерены увеличить турпоток

29 августа 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Австралия намерены расширить связи в сфере туризма, сказал Trend президент Азербайджанской торговой палаты в Австралии Низами Джафаров.

По словам главы палаты, в этом направлении ведутся переговоры, добавив, что в начале года состоялось обсуждение вопросов сотрудничества.

"Было проведено небольшое исследование среди туристических агентств, которые могли бы разработать турпакеты в обоих направлениях", - сказал Джафаров.

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Австралией активизировалось в 2017 году, когда в октябре Баку впервые посетила бизнес-делегация австралийских предпринимателей. В рамках поездки делегации состоялся первый азербайджано-австралийский бизнес-форум, где приняли участие представители 30 австралийских компаний, действующих в различных сферах экономики, в том числе в сфере туризма, финансов, инвестиций, недвижимости, медиа, добывающей промышленности и других направлениях.

Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 1,78 миллиона человек, что на 7,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Авторы: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Компании Московской области намерены наладить деловые отношения в Азербайджане
Бизнес 18:32
Компании из Саратовской области налаживают деловые отношения в Азербайджане
Бизнес 18:12
В Азербайджане реализуют региональный проект в сфере женского предпринимательства
Бизнес 18:08
Консервное предприятие Азербайджана расширит географию экспорта
Бизнес 18:00
Компании из Владимирской области России ищут деловых партнеров в Азербайджане
Бизнес 17:55
Азербайджанское предприятие расширит ассортимент отопительных систем комби
Бизнес 17:21
Лента новостей
Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов из Германии, которым стало плохо
В мире 21:19
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 20:45
Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО
США 20:30
Саркози поддержал инициативу Макрона об изменении отношений с Россией
В мире 20:25
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Китай 20:14
Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Другие страны 20:10
Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» играет против «Линфилд» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Общество 20:00
В Шамкире, Товузе и Агстафе газифицированы новые населенные пункты
Общество 19:50
Узбекистан подписал соглашения на $1,1 млрд на инвестфоруме в Джизаке
Бизнес 19:22