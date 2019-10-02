Фонд развития предпринимательства с начала года выдал льготных кредитов на сумму 130 млн манатов

2 октября 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начало текущего года Фонд развития предпринимательства (SIF) предоставил 130 миллионов манатов льготных кредитов для финансирования инвестиционных проектов предпринимателей. Об этом сказал замминистра экономики Сахиб Мамедов во время бизнес-форума в Саатлинском районе Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

Сегодня SIF выдал предпринимателям Аранского экономического региона льготных кредитов на общую сумму 1,4 миллиона манатов. Кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах животноводства, садоводства, в производстве хлеба и других сферах.

Реализация этих проектов позволит открыть свыше 100 новых рабочих мест.

Также было отмечено, что, включая кредиты, предоставленные на текущем мероприятии, до сегодняшнего дня по линии Фонда было выдано 590 миллионов манатов льготных кредитов для финансирования 14200 инвестиционных проектов предпринимателей в Аранском экономическом регионе.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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