В Азербайджане 4122 фермера воспользовались мобильной продажей минеральных удобрений

29 октября 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане 4122 фермера воспользовались мобильной продажей минеральных удобрений на льготных условиях, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В целом, мобильная продажа, которая будет осуществляться до конца сезона, состоялась в 398 селах, только за прошлую неделю она прошла в 84 селах, и ею воспользовались 795 фермеров.

Начиная с сентября, ОАО "Агролизинг" приступило к мобильной продаже сезонных минеральных удобрений на льготных условиях, в частности аммофоса и нитроаммофоски, в селах, расположенных вдали от районных центров.

Жители могут приобрести удобрения со скидкой 70 процентов, предоставив необходимые документы.

Для получения подробной информации о локациях, где будут производиться мобильные продажи, следует обратиться в Call-центр 1652 или по телефонам - (+99451) 2559383, (+99451) 2293207.

(Автор: Кямаля Мамедлы Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadl

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