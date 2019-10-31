Производство фруктовых соков в Азербайджане на высоком уровне - замминистра

31 октября 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Производство фруктовых соков составляет 40 процентов от общего объема сельскохозяйственного производства. Об этом сказал во время выступления на организованном международной ассоциацией фруктовых и овощных сроков форуме "Road Shоw Eurasia" заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По словам Мамедова, производство сроков в стране всегда достигало высоких отметок, так как является традиционным видом деятельности наделения.

В частности, подчеркнул замминистра, в 2017 году в Азербайджане было произведено 22 миллиона литров соков, а в 2018 году этот показатель вырос ещё на семь миллионов литров.

Также Мамедов отметил, что экспорт продукции азербайджанских соков производится примерно в 50 стран.

В конце выступления, замминистра выразил благодарность организациям, поддерживающим развитие экономики Азербайджана, и в частности фермерский сектор.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Замминистра: Азербайджан способен обеспечивать безопасную логистику зерна
Бизнес 23 октября 11:21
Азербайджан увеличил производство стройматериалов на более чем 70%
Экономика 22 октября 12:05
Торговый оборот между странами ССТГ превышает $7 млрд
Бизнес 14 октября 16:09
Фонд развития предпринимательства с начала года выдал льготных кредитов на сумму 130 млн манатов
Бизнес 2 октября 16:41
Резиденты технопарков и промкварталов Азербайджана произвели продукции на 1,5 млрд манатов
Экономика 27 сентября 14:07
Азербайджан инвестировал в экономику Германии $3 млрд - замминистра
Экономика 27 сентября 11:52
Лента новостей
Российская компания налаживает с Туркменистаном сотрудничество в области очистки воды
Бизнес 11:26
Японская корпорация может внедрить энергетические технологии в города Узбекистана
Бизнес 11:17
Бессонница- смириться или бороться (ФОТО)
Общество 11:15
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (ФОТО)
Политика 11:15
Торгпосланник: Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном
Политика 11:11
Баронесса Эмма Николсон: Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану
Политика 11:11
Турция почти на 40% увеличила экспорт продукции оборонпрома (Эксклюзив)
Турция 11:07
Состояние Огтая Гюльалыева стабильно тяжелое - минздрав
Происшествия 11:02
Сам себе завидую! Феерическое шоу Филиппа Киркорова в Баку (ФОТО)
Культура 11:02