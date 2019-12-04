Для развития экономики необходимо развитие пищевой безопасности

БАКУ/Trend/ - Развитие частного сектора является ведущим вектором экономической политики Азербайджана и для дальнейшего продвижения экономических реформ необходимо развивать и сферу пищевой безопасности.

Об этом заявил Глава агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазлы, в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства стран ОЭС, передает Trend с мероприятия.

По словам Тахмазлы, в течении последних лет, благодаря реформам в сельском хозяйстве, вырос сектор производства продуктов потребления, что делает актуальным обеспечение безопасности производства пищевой продукции.

Мероприятия, которые происходят в сфере сельского хозяйства, призваны обеспечить производителей необходимой информацией, чтобы в дальнейшем они могли удовлетворять потребности населения.

«Мы сотрудничаем со многими организациями, включая организации экономического сотрудничества, для того, чтобы Азербайджан занял твердые позиции на мировом уровне. Здесь мы наблюдаем конкретные достижения, также мы обладаем большим потенциалом в сфере производства и экспорта сельскохозяйственной продукции» - сказал глава Агентства.

По данным, которые привел Тахмазлы, в период с января по октябрь валовой выпуск продукции сельского хозяйства увеличился в годовом исчислении на 7,2 процента, животноводства - на 2,7 процента, продовольствия - на девять процентов. Объем экспортируемого сахара в январе-октябре увеличился на 49,5 процента, фруктовых и овощных соков - на 33,7 процента, чая – на 20 процентов, полезных пищевых добавок – на 9,6 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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