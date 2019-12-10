Турецкий холдинг нацелен на реализацию проектов по добыче полезных ископаемых в Казахстане

10 декабря 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турецкий холдинг «Eczacibasi Holding» выразил заинтересованность в реализации в Казахстане проектов по производству потребительских товаров, геологической разведке, разработке, добыче и переработке полезных ископаемых, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство национальной экономики Казахстана.

Об этом стало известно в рамках встречи министра национальной экономики Казахстана Руслана Даленова с делегацией холдинга, во главе с главным исполнительным директором Гюмрах Аталай Мухарремом, прошедшей девятого декабря в Нур-Султане (Казахстан).

Во время переговоров особое внимание стороны уделили укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

Как отметили в министерстве, Казахстан высоко ценит деятельность Холдинга «Eczacibasi Holding» по реализации промышленных проектов.

В свою очередь, представители холдинга отметили заинтересованность в реализации проектов по производству потребительских товаров, геологической разведке, разработке, добыче и переработке полезных ископаемых.

Как сообщает пресс-служба, стороны уверены, что переговоры придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству, укреплению и наращиванию двусторонних экономических связей.

«Eczacibasi Holding» является одной из ведущих диверсифицированных промышленных групп Турции. На данный момент в структуре холдинга осуществляют деятельность 39 компаний с 11,6 тысячами сотрудников и годовым доходом в 3,2 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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