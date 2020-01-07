Туркменистан проведет деловые переговоры в Вене

АШХАБАД/Trend/ - 10 января 2020 года, в Вене, состоится очередное заседание Туркмено-австрийского общества, в котором примут участие деловые круги европейских стран, сообщает Trend со ссылкой на местное агентство Orient.

На мероприятие приглашены руководители таких компаний, как Sigmapharm Arzneimittel, DiproMed, BS Global, GESSCON, TECHCON, Gebrüder Weiss East plus, Liebherr-Werk Nenzing, Kapsch TrafficCom, BertschLaska Produktions-und Handels и Waagner Biro.

Участники заинтересованы в продолжении плодотворного сотрудничества с Туркменистаном и дальнейшей реализации совместных проектов, говорится в информации. Все эти компании на протяжении многих лет активно работают с туркменскими партнерами в различных секторах экономики.

Отметим, что ведутся переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Сотрудничество с Европой может касаться создания совместных инновационных производств в свободных экономических зонах Туркменистана, строительства заводов по производству минеральных удобрений, нефтехимической и газохимической продукции.

В числе перспективных областей - создание высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, горнодобывающая и бумажная промышленность, сфера логистики, текстильное и кожевенное производства.

Актуальным видится привлечение европейских технологий в химической промышленности, изготовлении неметаллической минеральной продукции (стекло, керамика).

Австрия же изучает местные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Рассматривается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясо-молочной продукции.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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