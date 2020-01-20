Казахстан полностью запретил экспорт скота

БАКУ /Trend/ - Казахстан полностью запретил экспорт поголовья крупного и мелкого рогатого скота, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

В 2019 году за пределы Казахстана были вывезены 156 тысяч голов крупного рогатого скота, при этом 121,6 тысячи голов, или 78 процентов - в Узбекистан. Также в основном в Узбекистан были вывезены почти 264 тысячи голов овец.

«Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее, чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота», - говорится в сообщении министерства.

Поскольку Госпрограммой развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы перед министерством поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство приняло меры касательно сложившейся ситуации, отмечается в сообщении.

Отметим, что агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в экономике страны. В настоящее время активными темпами осуществляется Государственная программа развития агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года.

Задачами Программы являются обеспечение продовольственной безопасности, доступа к рынкам сбыта, развитие экспортного потенциала, обеспечение эффективности использования земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, обеспечение предоставления более качественных государственных услуг посредством цифровых технологий.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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