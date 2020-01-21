Обзор продукции, экспортируемой Грузией в Россию

21 января 2020 11:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Стали известны детали строительства новых ВЭС в Грузии
Энергетика 12:08
Глава МИД Нидерландов посещает Грузию впервые за 11 лет
Грузия 12:03
Проходит официальный визит министра обороны Азербайджана в Грузии
Политика 11:32
Дмитрий Родионов: Азербайджан выстраивает отношения с соседями исключительно на прагматизме
Политика 11:08
Премьер-министр Грузии примет участие в работе Всемирного экономического форума
Грузия 10:01
В прошлом году вырос экспорт турецкого автопрома в Грузию
Бизнес 08:27
Лента новостей
Стали известны детали строительства новых ВЭС в Грузии
Энергетика 12:08
ЗАО “AzerGold” в 2019-ом году увеличило налоговые выплаты
Бизнес 12:07
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему в магистратуру вузов и АН
Общество 12:05
Глава МИД Нидерландов посещает Грузию впервые за 11 лет
Грузия 12:03
«Авиационная администрация Казахстана» выявила ряд недостатков в деятельности Bek Air
Казахстан 11:57
Узбекско-корейское СП объявило тендер
Тендеры 11:55
Для своих грязных целей Али Керимли пытается использовать даже день всенародной скорби - депутат
Политика 11:53
Компартия Китая призвала не скрывать информацию о коронавирусе
Китай 11:51
В части Хырдалана не будет света
Общество 11:39