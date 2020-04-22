АПК и японская компания обсудили перспективы расширения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции представителей ОАО" Азербайджанская промышленная корпорация" во главе с генеральным директором Кямраном Набизаде и делегацией во главе с президентом и исполнительным директором японской компании Tet International Development Таро Савадой, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

Согласно данным, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между сторонами, проведения совместной работы по производству и переработке табака ООО Azərtütün ASK, более активного участия японской компании в этом направлении, а также возможности инвестирования в будущем.

Как отмечается в информации, делегация корпорации подчеркнула важность сотрудничества с компанией Tet International Development в производственной, управленческой и организационной работе. Отметив целесообразность поэтапного осуществления перечисленных процессов, японская делегация, коснувшись обсуждения вопросов, связанных с продажей сухого табака, отметила, что компания имеет широкие возможности в этом направлении и что корпорация может воспользоваться этими возможностями.

"В ходе встречи также были обсуждены пути использования возможностей, а также расширения потенциала продаж",- отметили в корпорации.

Отметим, что в деловой встрече приняли участие руководящий состав департамента стратегического развития и коммерции АПК, руководящий состав департамента аграрного производства и торговли, а также вице-президент Tet International Development Мунечика Танио.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор:)

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