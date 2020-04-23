В Грузии начали проверку компаний, занимающихся онлайн-торговлей

БАКУ /Trend/ - Агентство технического и строительного надзора министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с департаментом инспекции труда министерства здравоохранения начало проверку компаний, которые уже занимаются или намерены заняться онлайн-торговлей в стране, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса 31 марта власти Грузии ввели ограничения для бизнеса, определив конкретный список предприятий, имеющих право на работу. Позже было принято решение расширить список для тех, кто подтвердит, что соблюдает рекомендованные эпидемиологами правила.

По информации министерства экономики и устойчивого развития, на следующей неделе будет проверено около 260 объектов, которые уже обратились в министерство экономики и устойчивого развития с просьбой продолжить работу в режиме онлайн и предоставить право доставлять продукцию потребителю.

В их числе компании, которые продают книги, игрушки, электроприборы, одежду, обувь, парфюмерию и другие товары широкого потребления в онлайн-режиме.

«В ближайшие дни мы сконцентрируемся на проверке компаний, занимающихся онлайн-торговлей, потому что как только чрезвычайные ограничения начнут снимать, онлайн-торговля станет одним из приоритетов и первой областью, которая сможет возобновить работу. Поэтому мы хотим, чтобы компании были готовы к деятельности», - сказала министр экономики Грузии Натия Турнава.

(Автор: Тамилла Мамедова)