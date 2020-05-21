Хайнань укрепит партнерские связи для развития международной торговли услугами

Южнокитайская провинция Хайнань в текущем году планирует существенно увеличить масштабы международной торговли услугами за счет укрепления и расширения деловых контактов с другими странами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным властей, на текущий момент Хайнань имеет около 90 зарубежных партнеров, с которыми провинция сотрудничает в этом направлении.

"С апреля 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове зоны свободной торговли, условия для ведения бизнеса заметно улучшились. В связи с произошедшими изменениями наблюдается устойчивый рост и в области торговли услугами", - рассказал на пресс-конференции представитель пресс-канцелярии местного правительства.

Он уточнил, что в 2018 и 2019 гг. число зарегистрированных на Хайнане участников этого сегмента рынка увеличилось на 58,9% и 59,6% соответственно. На текущий момент наиболее интенсивно протекает взаимодействие с Гонконгом (специальный административный район КНР, упоминаемый в отдельной графе национальной статистики по внешней торговле), США, Сингапуром, Ирландией и Канадой. На них, согласно опубликованной информации, приходится около 60% от общего объема внешней торговли услугами провинции.

"За первые четыре месяца текущего года Хайнань добился существенных успехов по стимулированию как экспорта, так и импорта инновационных продуктов. Особо заметно это отразилось на сотрудничестве в области компьютерных технологий и в телекоммуникационной сфере", - отметил представитель администрации.

Согласно официальной статистике, с января по апрель объем международной торговли услугами, фигурирующими в перечне новейших и перспективных продуктов, на Хайнане вырос в годовом исчислении на 6,4%. Сюда относятся как операции в области финансов и страхования, так и работы для реализации широкого перечня коммерческих инициатив, выполнения сделок по деловым предложениям, включая культурно-развлекательные программы, подряды на ремонт современного оборудования и хозяйственных объектов. На такие виды деятельности приходится примерно две трети экспорта и импорта острова в соответствующей сфере.