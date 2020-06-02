MEDEF: Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности сотрудничества как минимум в четырех секторах

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности для сотрудничества как минимум в четырех секторах.

Об этом сказал Trend в четверг Директор по Евразии, Азиатско-Тихоокеанскому региону и энергетике MEDEF International (Движение предприятий Франции) Богдан Гаден-Феерчак.

"Власти Азербайджана реализуют амбициозную программу по диверсификации экономики и привержены ускорению реформ. Согласно отчету "Doing Business" (Ведение бизнеса) Всемирного банка, Азербайджан в 2019 году вошел в десятку лучших реформаторских стран. На мой взгляд, эти две положительные тенденции открывают реальные возможности для сотрудничества, по крайней мере, в четырех секторах: сельское хозяйство, с акцентом на повышение механизации и производительности за счет внедрения новых технологий;переход к "зеленой энергетике" для подготовки к пост-нефтяной эпохе, а также модернизация муниципальной инфраструктуры и услуг для эффективного использования ресурсов; транспорт и логистика, для максимального использования географического положения страны; цифровой сектор – так как процесс реформ в Азербайджане сопровождается внедрением информационных и цифровых технологий", - сказал Гаден-Феерчак.

Он напомнил, что в ходе последних встреч с представителями государственных органов Азербайджана в прошлом году в Баку, а также в ходе недавних веб-дискуссий с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым было подчеркнуто, что в проектах, предлагаемых французскими компаниями, будут учитываться такие факторы, как долгосрочный подход, наращивание потенциала и обмен знаниями и технологиями.

"Это, несомненно, важный аспект, который может качественно улучшить и прочно укрепить отношения между французскими и азербайджанскими компаниями", - добавил Гаден-Феерчак.

Он подчернул, что MEDEF International сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года в рамках Французско-азербайджанского делового совета.

"Совет объединяет французские компании, действующие в различных секторах, которые уже присутствуют в Азербайджане или заинтересованы в развитии своего бизнеса на этом рынке. В ответ на призыв правительства Азербайджана касательно диверсификации экономики MEDEF International значительно активизировала свои действия для развития бизнеса французских компаний в Азербайджане вне нефтегазового сектора. За счет организации регулярных деловых встреч во Франции с официальными лицами Азербайджана и деловых миссий в Баку MEDEF International за последние два десятилетия установила прочные связи как с правительством Азербайджана, так и с крупными компаниями страны. Эти связи основаны на взаимном интересе и доверии, общих выгодах долгосрочного партнерства", - сказал Гаден-Феерчак.

(Автор: Ляман Зейналова)

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