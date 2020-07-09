Экспорт азербайджанской продукции в Румынию многократно увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Румынией составили 70,4 миллиона долларов США, что в 3,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Румынию за первые пять месяцев этого года составил 48,3 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составил 3,31 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Румыния в 15 раз увеличила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Румынии в общем экспорте Азербайджана вырос с 0,04 до 6,9 процента.

При этом импорт румынской продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос на 28,9 процента, до 22,1 миллиона долларов США. Долевое участие Румынии в общем импорте Азербайджана также выросло на 0,24 процента - до 0,53 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-май характеризуется перевесом экспорта румынской продукции в Азербайджан. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 16,2 и 83,8 процента соответственно, то за январь-май 2020 года - 68,6 и 31,4 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Румынию в общем товарообороте двух стран увеличилась на 52,4 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Румынией за отчетный период, став положительным, составило 26,2 миллиона долларов.

В целом в январе-мае 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 11,14 миллиарда долларов США, что на 22,9 процента меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 0,9 процента и осталось положительным, составив 2,81 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 30 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)