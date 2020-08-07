Банк ВТБ в Казахстане увеличил поддержку бизнеса, пострадавшего в период COVID-19

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Казахстан) увеличил объем финансирования в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии COVID-19, сообщили во вторник Trend в организации.

По словам представителя банка, в настоящий момент Банк ВТБ (Казахстан) является участником 17 государственных программ, направленных на поддержку предпринимательства, в том числе программы АО "Казахстанский фонд устойчивости", направленной на поддержку предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19.

"В рамках данной программы Банк ВТБ (Казахстан) досрочно освоил выделенные средства в размере 9 миллиардов тенге (21,4 миллиона долларов) на льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке 8 процентов годовых. За счет того, что некоторые клиенты банка уже начали погашать льготные займы, банку удалось эти возвратные средства вновь направить на реализацию программы и увеличить объем финансирования до 10,1 миллиарда тенге (24,04 миллиона долларов), оказав поддержку 23 клиентам", - сказали в банке.

По словам представителя банка, благодаря программе льготного кредитования, поддержку получили предприниматели из таких сфер, как: оптовая торговля, производство и продажа строительных материалов, складирование и хранение непродовольственных товаров, розничная торговля автомобилями и другие.

"Кроме того банк продолжает поддерживать предпринимателей в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2025": по этой программе ВТБ просубсидировал 525 проектов на сумму 59 миллиардов тенге (140,4 миллиона долларов), а также банком было одобрено более 190 проектов в части гарантирования на сумму 1,9 миллиарда тенге (4,6 миллиона долларов)", - сказали в банке.

В банке также отметили, что в этом году в "Дорожную карту бизнеса" были внесены изменения, которые значительно облегчили клиентам возможность получить финансирование на льготных условиях.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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