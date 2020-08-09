MEDEF International: У французских компаний есть возможности для развития на грузинском рынке

БАКУ /Trend/ - Французские компании имеют возможности для развития на грузинском рынке, сказал Trend директор MEDEF International Богдан Гаден-Феертчак.

По его словам, в сентябре 2020 года бизнес-совет Франция-Грузия проведет встречу с топ-менеджерами агентства Produce in Georgia, а в декабре - с заместителями министра экономики и сельского хозяйства, заместителем мэра Тбилиси и представителями бизнес-ассоциации Грузии.

"Необходимо обсудить широкий круг вопросов и перспектив бизнеса, и было решено, что мы должны укреплять наши деловые отношения, в частности, в секторах инфраструктуры, транспорта и логистики, городских услуг и строительства, туризма и сельского хозяйства, агробизнеса. К сожалению, наши планы на первую половину 2020 года пришлось отложить из-за пандемии коронавируса", - сказал Гаден-Феертчак.

По его словам, в Грузии, до нынешнего кризиса в связи с пандемией и его влияния на мировую экономику, в течение последних пяти лет наблюдался устойчивый рост ВВП, составлявший около 4,5 процента, и эта тенденция должна была сохраниться в 2020 году.

"Грузинская экономика доказала свою устойчивость и извлекла выгоду не только из стратегического положения на пересечении Востока и Запада, но и из своих многочисленных соглашений о свободной торговле. Сельскохозяйственный и туристический потенциал страны растет. Благодаря важным структурным реформам, проведенным с 2012 года, Грузия заняла соответствующие позиции в международных рейтингах благодаря своей улучшенной деловой среде, и это является позитивным сигналом для французских компаний", - сказал Гаден-Феертчак.

MEDEF International поддерживает французские компании в их деятельности на зарубежных рынках, способствует партнерству и сотрудничеству между французским и иностранным бизнесом и улучшению деловой среды в странах, где работают французские компании.

(Автор: Тамилла Мамедова)