Румыния увеличила импорт продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Румынией составили 100,7 миллиона долларов США, сообщаетTrend в понедельник со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Румынию за первые семь месяцев года составил 68,5 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 55,1 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Румыния на 24,3 процента увеличила импорт из Азербайджана, а долевое участие Румынии в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 0,45 до 0,75 процента.

Экспорт румынской продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 28,1 до 32,2 миллиона долларов США. Долевое участие Румынии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,33 до 0,55 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Румынии. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 66,2 и 33,8 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года это были 68,1 и 31,9 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Румынию в общем товарообороте двух стран увеличилась на 1,9 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Румынией за отчетный период осталось положительным и составило 36,2 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.