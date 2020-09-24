В Азербайджане увеличилось производство металлопродукции

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2020 года объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 433,1 миллиона манатов, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Всего в январе-августе 2020 года в Азербайджане было выплавлено 163,2 тысячи тонн стали (спад на 27,3 процента), произведено 152,6 тысячи тонн арматуры (спад на 23,6 процента), 23,6 тысячи тонн стальных труб (рост на 19,8 процента), производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 0,8 процента – до 24 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на сумму 15,1 миллиона манатов (спад на 13,6 процента), других конструкций из черных металлов - более 22,3 тысячи тонн (рост на 45,3 процента). Производство гибких проводов, тросов и неизолированной проволоки из меди составило 3,5 тысячи тонн, продемонстрировав рост на 20,4 процента.

Напомним, что в 2019 году объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 763,5 миллиона манатов, сократившись на 20 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Производство готовых металлических изделий выросло на 82,4 процента, составив 214,604 миллиона манатов, соответственно по всей отрасли отмечен рост на 35,5 процента, а совокупный валовый объем производства составил 901,4 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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