Азербайджан и Латвия заинтересованы в увеличении взаимных инвестиций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан считает важным увеличение взаимных инвестиций с Латвией в постпандемический период, а также расширение возможности сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, государственно-частного партнерства, фармацевтики, туризма, цифровой экономики.

Как сообщает Trend об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с послом Латвии в Азербайджане Дайнисом Гаранчсом.

На встрече было подчеркнуто значение расширения связей между Азербайджаном и Латвией, отмечена роль взаимных официальных визитов и проведенных встреч в развитии сотрудничества. "Наши страны плодотворно сотрудничают по ряду направлений экономики. Диверсификация и повышение торговых связей также являются приоритетными направлениями. Для расширения сотрудничества в этой области применяются новые механизмы. Так, в 10 странах Центральной Европы, включая Латвию, действуют Азербайджанское торговое представительство и “Торговый дом Азербайджана” в Риге. Наряду с этим, между деловыми людьми двух стран были проведены многочисленные бизнес-форумы, деловые встречи, организована экспортная миссия в Ригу. Азербайджан также успешно сотрудничает с Латвией в рамках Твинингового инструмента Евросоюза",-отметил министр.

Было отмечено, что наличие развитой транспортной инфраструктуры в обеих странах обещает хорошие перспективы для расширения сотрудничества в этой области. На встрече латвийские компании также были приглашены изучить потенциал свободной экономической зоны Алят.

Посол Дайнис Гаранчс отметил, что Латвия придает большое значение развитию связей с Азербайджаном. Выразив удовлетворение деятельностью Азербайджана, посол поделился мнением о направлениях расширения экономических связей, подчеркнул заинтересованность его страны в сотрудничестве по восстановлению оккупированных территорий Азербайджана.

На встрече обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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