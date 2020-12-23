БАКУ /Trend/ - Латвия видит потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах, таких как наука и образование, транспорт и логистика, чистые технологии, здравоохранение, содействие деловым контактам и многое другое, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.

"Латвийские порты и железнодорожное сообщение открывают возможности для расширения двустороннего транзитного коридора, а также укрепления сотрудничества с Туркменистаном в авиационной грузовой отрасли",- отметили в министерстве, добавив, что Латвия приветствует создание двусторонней латвийско-туркменской рабочей группы по транспорту в рамках межправительственной комиссии, которая является дополнительным форматом для обсуждения вопросов дальнейшего развития транспортного сотрудничества.

Другой сектор, обладающий потенциалом для сотрудничества, был назван "чистые технологии". Таким образом, как говорится в сообщении, латвийский кластер "чистых технологий" Cleantech Latvia был бы заинтересован поделиться латвийскими решениями в области зеленых технологий, а также предоставить возможности для подготовки инженеров и повышения конкурентоспособности.

"Аналогичный проект реализуется с Казахстаном и Узбекистаном. Cleantech Latvia имеет представительства в Алматы и Ташкенте", - отметили в министерстве.

Кроме того, Латвия заинтересована в продолжении сотрудничества с Туркменистаном в области науки и образования.

"Мы поддерживаем развитие прямых контактов между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, в том числе способствуя мобильности студентов, исследователей, академических кадров, обмену информацией и опытом, а также разработке совместных проектов, основанных на общих потребностях и взаимных интересах. Мы также поддерживаем сотрудничество между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами в рамках программ ЮНЕСКО, Европейского Союза и различных международных организаций", - отметили в латвийском министерстве.

В министерстве добавили, что латвийские фармацевтические компании заинтересованы в поставках медицинских изделий в Туркменистан.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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