Рестораны в отелях Грузии будут работать только до 21:00 часов

Принято решение, что рестораны гостиниц будут открыты только до 21:00, после этого часа будет разрешено только обслуживание номеров.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила и.о. министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили после заседании Координационного совета.

Она подчеркнула, что данное решение связано с тем, что значительная часть гостиниц пытается обойти требования правительства и организовать новогодние вечеринки.

«Как вы знаете, кроме горнолыжных курортов, гостиницам и ресторанам по всей стране разрешили работать только для обслуживания гостей. Запрещается организация культурных и других развлекательных мероприятий. К сожалению, мы видим, что большое количество отелей пытается обойти эти требования и организовать новогодние вечеринки. Поэтому мы ужесточили правила - рестораны гостиниц будут открыты только до 21:00, а с 21:00 будет разрешено только обслуживание номеров», - сказал Цкитишвили.

И.о. министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила сегодня, что ограничения с 24 декабря по 2 января не будут сняты полностью.