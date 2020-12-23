БАКУ /Trend/ -В рамках американской программы «Food for progress», в Грузинский порт Поти было завезено на корабле 14 000 тонн американской пшеницы, сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Грузии.

По информации дипведомства, пшеница будет выставлена на продажу частным сектором на грузинском рынке.

Средства от продаж будут инвестированы Министерством сельского хозяйства США в Программу сельскохозяйственного развития.

Согласно данным, 14 000 тонн высококачественной американской пшеницы — первая из трех партий, которые прибудут в следующем месяце и будут доступны для продажи частным сектором на грузинском рынке.

Министерство сельского хозяйства США инвестирует средства от продажи в Программу сельскохозяйственного развития, чтобы повысить производительность и эффективность грузинских фермеров и производителей. Вместе с тем, должна быть улучшена безопасность и качество пищевых продуктов при производстве грузинских молочных продуктов и говядины», — говорится в информации посольства.