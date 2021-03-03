Туркменистан заинтересован в разработке цифровых проектов с Международной организацией по миграции

БАКУ /Trend/ - Туркменистан заинтересован в разработке совместных с Международной организацией по миграции (МОМ) проектов с использованием цифровых технологий как на национальном, так и на региональном уровнях.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, это было подтверждено в ходе онлайн-встречи с представителем МОМ.

Согласно информации, онлайн-встреча состоялась между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и региональным координатором МОМ по Центральной Азии, главой представительств МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейналом Гаджиевым.

Было отмечено, что Туркменистан готов развивать взаимодействие с МОМ, в том числе в области упорядоченной и безопасной трудовой миграции.

Отмечается, что сторонами был обсужден план совместных мероприятий на текущий год в таких направлениях, как противодействие торговле людьми и помощь мигрантам и техническое сотрудничество и управление границами.

Также были обсуждены итоги совместной деятельности за прошедший год и намечены приоритетные направления сотрудничества на предстоящий период.

Как ранее сообщили Trend в МОМ, Туркменистан принимает существенные меры по планированию и развертыванию помощи мигрантам.

“Противодействие рискам нелегальной миграции и борьба с торговлей людьми являются предметом двух Национальных планов адаптации по борьбе с торговлей людьми. Один из них успешно реализован, а второй находится в стадии разработки. Эти планы направлены на создание в Туркменистане национальных механизмов направления и оказания помощи жертвам торговли людьми. Важно отметить, что в рамках Национальных планов адаптации стороны сотрудничали в оказании прямой материальной и реинтеграционной помощи жертвам торговли людьми и обеспечении превентивных мер, проведении информационных кампаний о рисках нелегальной миграции и поддержке работы двух "горячих линий" по борьбе с торговлей людьми/миграцией”,- говорится в сообщении МОМ.

Кроме того, в рамках этих планов в стране реализован ряд правовых шагов по криминализации торговли людьми.

“Недавно Туркменистан принял план социально-экономического реагирования на пандемию, который включает мигрантов как одну из уязвимых групп, подверженных последствиям пандемии и вызванного ею экономического спада”, - добавили в МОМ.

В организации также сообщили, что с начала пандемии и после прекращения коммерческих авиаперевозок Туркменистан организовал серию рейсов, чтобы помочь населению вернуться домой. Были организованы специальные карантинные зоны для вернувшихся, нацеленные на предотвращение распространения заболевания внутри страны.

(Автор: Джейла Алиева)

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