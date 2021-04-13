В Туркменистане назначен новый посол Украины

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Украины Виктор Майко.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, посол вручил верительные грамоты президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в интенсификации продуктивных связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по всему спектру межгосударственного диалога.

Как ранее сообщили Trend в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Украина и Туркменистан готовятся к подписанию ряда документов.

«Сейчас идет подготовка к проведению в 2021 году пятого заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, договоренности которой будут зафиксированы в соответствующих двусторонних документах», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что важной задачей сторон является определение ключевых направлений сотрудничества, совместных инициатив, в том числе формата участия украинской стороны в создании логистического хаба в Туркменистане и др.

В сообщении говорится, что Украина рассматривает Туркменистан в качестве одного из ключевых партнеров в Центральной Азии.

«По результатам 2020 года объем двусторонней торговли составил 85,5 миллиона долларов, экспорт – 56,1 миллиона долларов (рост на 2 процента), импорт – 29,4 миллиона», — сказали в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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