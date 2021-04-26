Cathay Pacific из-за пандемии планирует отложить заказ на поставки Boeing 777X

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует сократить свой заказ на поставки новых широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X в связи с долгосрочными последствиями пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета South China Morning Post.

Представитель авиакомпании заявила, что заказ на поставки Boeing будет отложен, но не подтвердила сокращение количества самолетов.

В конце 2013 года Cathay Pacific сделала заказ на поставки 21 самолета модели Boeing 777X по цене $377,2 млн за самолет (($7,4 млрд - общая стоимость). Первоначально планировалось, что поставки будут осуществлены в период с 2021 по 2024 год.