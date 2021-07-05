В Туркменистане утвердят новый состав госкомиссии по поддержке предпринимательства
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане утвердят новый состав Государственной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.
Также планируется внести изменения в состав межведомственной комиссии при министерстве финансов и экономики.
Данная мера направлена на совершенствование приватизации госимущества.
Отметим, что в Туркменистане реализуются задачи для увеличения доли частного сектора, расширения рыночных отношений, приватизации гособъектов, развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения изобилия товаров на внутреннем рынке, создания новых рабочих мест.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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