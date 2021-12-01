Туркменистан и Таджикистан привлекут малый и средний бизнес в реализацию проектов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Таджикистан привлекут малый и средний бизнес в реализацию совместных проектов, передает Trend со ссылкой на интернет-издание "Бизнес Туркменистан".

Данные договоренности были достигнуты в ходе первого Бизнес-Форума деловых кругов стран Центральной Азии и Республики Корея, прошедшего в гибридном формате.

Туркменскую сторону на бизнес-форуме представил Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довран Худайбердиев. Также на форуме присутствовали директор Корейской Ассоциации профессиональных инженеров и представители Торгово-промышленной палаты Центральной Азии.

В ходе встречи стороны договорились о привлечении малого и среднего бизнеса в реализацию совместных проектов, включая электронную торговлю, агробизнес, продовольственную безопасность, развитие промышленности, транспорт и логистику, инвестиционное взаимодействие с целью развития экспортного потенциала стран участниц и создания устойчивой сети сотрудничества между предпринимателями Республики Корея и стран Центральной Азии.

Согласно сообщению, мероприятие было организовано в целях реализации Меморандума о взаимопонимании между странами Центральной Азии и Республики Корея о создании Делового Совета, подписанного 29 июня 2020 года, а также с целью расширения деловых контактов между бизнес-сообществами стран Центральной Азии и Республики Корея.