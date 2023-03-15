У Азербайджана есть потенциал для дальнейшего ускорения цифровизации МСБ - ОЭСР

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть потенциал для дальнейшего ускорения цифровизации малого и среднего бизнеса, сообщили Trend в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"В 2020 году на основе регионального отчета "После COVID-19: продвижение цифровой трансформации бизнеса в странах Восточного партнерства" ОЭСР провела оценку поддержки Азербайджаном цифровизации предприятий. В отчете "Содействие цифровизации предприятий в Азербайджане" отмечается, что Азербайджан добился значительного прогресса в улучшении бизнес-среды для МСБ за последнее десятилетие путем реформирования нормативно-правовой среды и усиления институциональной поддержки развития МСБ посредством создания Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Агентства инноваций и цифрового развития", - сказали в ОЭСР.

Тем не менее, в организации считают, Азербайджан может еще больше усилить цифровизацию МСБ, например, за счет реализации хорошо скоординированной национальной стратегии цифровизации и способствуя внедрению цифровых инструментов МСБ посредством адресной финансовой поддержки и консультационных услуг.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества и развития — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

ОЭСР совместно с правительствами и гражданами работает над установлением основанных на фактических данных международных стандартов и поиском решений ряда социальных, экономических и экологических проблем.

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