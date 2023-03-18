IFC будет консультировать арендаторов Алятской свободной экономической зоны

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) будет консультировать и поддерживать арендаторов Алятской свободной экономической зоны (AFEZ).

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный директор IFC по Европе Рана Карадшех.

Карадшех подчеркнула, что поскольку Азербайджан ориентируется на конкурентоспособную и устойчивую экономику для стимулирования роста, Алятская свободная экономическая зона станет уникальной промышленной зоной, ориентированной на экспорт, предназначенной для привлечения и увеличения добавленной стоимости и производственной деятельности.

"Алятская свободная экономическая зона, расположенная недалеко от Бакинского международного морского торгового порта и транспортных коридоров, может стать региональным промышленным центром, стимулирующим экономическую диверсификацию и обеспечивающим устойчивый экономический рост. В поддержку этого IFC подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией AFEZ, чтобы создать основу для консультационной поддержки и сотрудничества в разработке проектов на ранних стадиях для компаний, заинтересованных в налаживании деятельности в AFEZ. IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и в сотрудничестве с Управлением AFEZ будет консультировать и поддерживать арендаторов AFEZ. Цель состоит в том, чтобы помочь компаниям определить и разработать инвестиционные проекты, направленные на поддержку перехода страны к нулевому уровню выбросов и устойчивому к изменению климата пути развития", - сказала она.

Twitter: @Lyaman_Zeyn