Прогноз годовой инфляции ЦБА на текущий год остается неизменным

БАКУ /Trend/ - В соответствии с базовым сценарием Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2023 год прогноз годовой инфляции (8,3 процента), остается неизменным.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

"Хотя баланс инфляционных факторов не претерпел значительных изменений с момента предыдущего заседания, в его структуре произошли сдвиги. В качестве основных источников риска можно рассматривать высокую волатильность внешней среды инфляции, чрезмерное расширение совокупного спроса. За 5 месяцев 2023 года номинальные доходы населения выросли на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дестабилизация мировой финансовой системы, наличие рецессионной угрозы в ряде развитых стран и геополитическая напряженность сохраняют потенциал влияния на инфляционные процессы по различным каналам. Темпы роста индексов импортных цен остаются на двузначном уровне", - говорится в сообщении ЦБА.

ЦБА отмечает, что несмотря на это ослабление внешнего инфляционного давления в последние месяцы, а также влияние принятой с прошлого года денежно-кредитной политики и макропруденциальных политических решений создают условия для снижения прогноза инфляции на оставшийся период года.