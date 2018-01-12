Вагит Алекперов не рекомендует резкий выход из сделки ОПЕК+ в связи с ростом цен на нефть

12 января 2018 16:08 (UTC+04:00)

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов не рекомендует резкий выход из соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в связи с ростом цен на нефть. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

"Мы не будем давать рекомендации о резком выходе из соглашения ОПЕК+, если такой вопрос возникнет, если и будет выход, то он должен быть плавным", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о судьбе соглашения в условиях роста цен на нефть.

Глава "Лукойла" считает, что цена на нефть (которая сейчас колеблется пределах - прим. ред) в $60-$70 за баррель устраивает и участников соглашения, и, в частности, российские нефтяные компании.

При этом Алекперов отметил, что плавный выход из сделки ОПЕК+ можно начинать при устойчивой цене на нефть в $70 за баррель.

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