Министр: Азербайджан - стратегический партнер Болгарии в области энергетики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии в области энергетики, сказала министр энергетики этой страны Теменужка Петкова, передают во вторник местные СМИ.

"Мы работаем по одному исключительно важному совместному проекту – интерконнектору Греция-Болгария, который является частью "Южного газового коридора". По нему, в основном, будет транспортироваться газ из Азербайджана – один миллиард кубометров”, - сообщила Петкова.

По словам министра, отношения между Азербайджаном и Болгарией исключительно важные и интенсивные, особенно в энергетической сфере.

"Во время вчерашних переговоров между премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым энергетика занимала важное место. Обсуждался вопрос, связанный с возможностью наших коллег из SOCAR провести исследование в отношении нормативных документов и регуляторных рамок для участия в газораспределительной деятельности на территории Болгарии. Я считаю, что это отличная возможность решить вопрос с загрязнением воздуха, основным загрязнителем которого являются бытовые потребители, использующие для обогрева дрова и уголь. На встрече было выражено ясное желание со стороны наших партнеров из SOCAR провести это исследование и, если их все устроит, то продолжить действовать. Мы будем работать взаимно для достижения лучших результатов для Болгарии”, - сказала Петкова.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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