Проект TAP завершен на две трети

16 февраля 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На данный момент, проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) завершен на две трети, включая инженерные, закупочные и строительные работы.

Об этом в четверг, в ходе четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», сказал управляющий директор TAP Лука Шиппати.

Управляющий директор TAP отметил, что подрядчиками TAP очищено примерно 92 процента территории вдоль маршрута трубопровода в Греции и Албании. Кроме того, более 67 процентов сварных стальных труб уже уложены в землю, добавил управляющий директор.

Шиппати также отметил, что в Италии продолжаются работы на территории строительства микротоннеля в рамках строительства трубопровода.

Все необходимые для строительства TAP 55 тысяч труб уже доставлены в Грецию, Албанию и Италию, отметил управляющий директор.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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