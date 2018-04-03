В Турции состоялась закладка фундамента АЭС «Аккую»

3 апреля 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин на юге страны состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», сообщают во вторник турецкие СМИ.

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин участвовали в церемонии посредством видеоконференции.

Отметим, что накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано между правительствами РФ и Турции в Анкаре 12 мая 2010 года.

13 декабря 2010 года в Турции было зарегистрировано АО "Аккую Нуклеар".

В декабре 2012 года в городе Мерсин открылся центр общественной информации АЭС «Аккую».

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

Напомним, что в 1955 году Турция подписала с США соглашение о мирном использовании атома.

В конце 1965 года Турция начала исследования в связи со строительством АЭС, а в 1981 году было подписано соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
АЭС «Аккую» будет играть важную роль в энергосекторе Турции - министр
Энергетика 17:37
Президенты Турции и России будут участвовать в видеоконференции на церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую» – министерство
Энергетика 09:54
Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"
Турция 2 апреля 23:52
Турецкий министр назвал АЭС «Аккую» 60-летней мечтой
Энергетика 2 апреля 10:02
В Турции прошла церемония начала строительства объектов АЭС "Аккую"
Экономика 10 декабря 2017 15:33
Запуск проекта АЭС "Аккую" пройдет в Турции в воскресенье
Энергетика 9 декабря 2017 21:51
Турция и Россия укрепляют энергосотрудничество
Энергетика 22 ноября 2017 09:45
Путин: РФ планирует запустить первый реактор АЭС "Аккую" к 2023 году
Россия 13 ноября 2017 23:23
Турция и Россия обсудят энергетические вопросы – министерство
Энергетика 13 ноября 2017 11:01
Строительство АЭС «Аккую» в Турции начнется в конце года – министр
Россия 11 октября 2017 13:48
РФ рассчитывает в сжатые сроки запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции
Россия 29 сентября 2017 00:14
Обнародована дата визита президента РФ в Турцию
Турция 21 сентября 2017 13:48
Турция и Россия создают консорциум для строительства АЭС «Аккую»
Энергетика 18 сентября 2017 11:05
Путин в разговоре с Эрдоганом обсудил строительство АЭС "Аккую"
Россия 23 июня 2017 14:48
"Росатом" подписал соглашение о вхождении турецких компаний в АЭС "Аккую"
Энергетика 19 июня 2017 20:07
Росатом получил лицензию на генерацию электроэнергии АЭС в Турции на 49 лет
Россия 16 июня 2017 05:20
Президент России назвал сумму инвестиций в строительство турецкой АЭС "Аккую"
Энергетика 3 мая 2017 18:33
Страны Персидского залива интересуются российским проектом АЭС в Турции
Россия 30 марта 2017 14:24